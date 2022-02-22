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Делегация ЦИК РФ примет участие в наблюдении за референдумом в Белоруссии

Республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии пройдет 27 февраля. Досрочно на референдуме можно проголосовать с 22 по 26 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Делегация Центризбиркома России примет участие в международном наблюдении за референдумом по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ЦИК РФ.

"[Члены ЦИК РФ] Евгений Колюшин и Александр Курдюмов примут участие в наблюдении за подготовкой и проведением референдума в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.

В ЦИК РФ отметили, что члены комиссии примут участие в международном наблюдении по приглашению Центризбиркома Белоруссии. При этом Курдюмов будет участвовать в наблюдении в составе миссии наблюдателей от СНГ.

Республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии пройдет 27 февраля. Досрочно на референдуме можно проголосовать с 22 по 26 февраля.

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