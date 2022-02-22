Путин в 1991 году впервые публично заявил о заложенной большевиками "мине" под Россией

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Слова Владимира Путина о заложенной большевиками "мине" под исторической Россией восходят еще к его первому интервью, которое будущий глава государства дал в 1991 году. Три десятилетия спустя эту же оценку госустройства СССР президент России дал в телеобращении 21 февраля, посвященном признанию суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Интервью у Путина, возглавлявшего тогда комитет по внешним связям петербургской мэрии, взял режиссер-документалист Игорь Шадхан (1940-2014) для своего фильма из цикла "Власть". В беседе с Шадханом 39-летний Путин, в частности, назвал трагедией происходивший в тот момент процесс распада СССР.
"Я думаю, что как раз деятели Октября 1917 года заложили мину замедленного действия под здание унитарного государства, которое называлось Россией. Ведь что они сделали: они разбили наше Отечество на отдельные княжества, которые раньше на карте земного шара и не фигурировали вообще, наделили эти княжества правительствами и парламентами, а теперь мы имеем то, что имеем", - посетовал Путин в 1991 году.
По его словам, большевики также уничтожили зарождающийся капитализм и рынок, который стягивал народы, и держали страну в составе общих границ с помощью колючей проволоки. "Как только эта колючая проволока была убрана, так распалась и страна, и я думаю, что в значительной степени, конечно, это вина этих людей - хотели они этого или нет. Я думаю, что не хотели. Но объективно они сыграли такую негативную роль", - сказал тогда Путин.
Он и в будущем неоднократно высказывал аналогичную мысль. Так, в 2016 году на заседании совета по науке и образованию он заявил, что Владимир Ленин "заложил атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом". В 2020 году, говоря о принимаемых поправках в конституцию страны, президент отмечал, что они будут укреплять государственность, так как нужно избежать таких вещей, как "мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза".
В опубликованной в июле 2021 года статье "Об историческом единстве русских и украинцев" Путин снова назвал право выхода республик из СССР "самой опасной миной замедленного действия" под государственностью страны.
В телеобращении к гражданам 21 февраля 2022 года Путин подчеркнул, что, "с точки зрения исторических судеб России и ее народов, ленинские принципы государственного строительства", подразумевающие в том числе возможность выхода республик из состава страны, "оказались не просто ошибкой, это было, как говорится, гораздо хуже, чем ошибка". По его словам, "в условиях тоталитарного режима" все работало, но "бацилла националистических амбиций никуда не делась, а изначально заложенная мина, подрывающая государственный иммунитет против заразы национализма, только ждала своего часа". "Такой миной было право выхода из СССР", - подчеркнул президент РФ.