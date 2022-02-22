Путин в 1991 году впервые публично заявил о заложенной большевиками "мине" под Россией

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Слова Владимира Путина о заложенной большевиками "мине" под исторической Россией восходят еще к его первому интервью, которое будущий глава государства дал в 1991 году. Три десятилетия спустя эту же оценку госустройства СССР президент России дал в телеобращении 21 февраля, посвященном признанию суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Интервью у Путина, возглавлявшего тогда комитет по внешним связям петербургской мэрии, взял режиссер-документалист Игорь Шадхан (1940-2014) для своего фильма из цикла "Власть". В беседе с Шадханом 39-летний Путин, в частности, назвал трагедией происходивший в тот момент процесс распада СССР.

"Я думаю, что как раз деятели Октября 1917 года заложили мину замедленного действия под здание унитарного государства, которое называлось Россией. Ведь что они сделали: они разбили наше Отечество на отдельные княжества, которые раньше на карте земного шара и не фигурировали вообще, наделили эти княжества правительствами и парламентами, а теперь мы имеем то, что имеем", - посетовал Путин в 1991 году.

По его словам, большевики также уничтожили зарождающийся капитализм и рынок, который стягивал народы, и держали страну в составе общих границ с помощью колючей проволоки. "Как только эта колючая проволока была убрана, так распалась и страна, и я думаю, что в значительной степени, конечно, это вина этих людей - хотели они этого или нет. Я думаю, что не хотели. Но объективно они сыграли такую негативную роль", - сказал тогда Путин.

Он и в будущем неоднократно высказывал аналогичную мысль. Так, в 2016 году на заседании совета по науке и образованию он заявил, что Владимир Ленин "заложил атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом". В 2020 году, говоря о принимаемых поправках в конституцию страны, президент отмечал, что они будут укреплять государственность, так как нужно избежать таких вещей, как "мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза".