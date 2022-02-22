Власти Ростовской области заявили, что признание ДНР и ЛНР важно для региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик имеет важное значение для Ростовской области с учетом исторически крепких связей, сложившихся между жителями региона и Донбасса.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

Об этом заявил спикер заксобрания Ростовской области Александр Ищенко в ходе заседания регионального парламента.

"Для жителей Ростовской области, депутатского корпуса принятие такого решения имеет исключительно важный характер, учитывая исторические крепкие связи между Ростовской областью, жителями донской земли и жителями Луганщины, Донецкой области. Уверен, что принятые президентом РФ принципиально важные решения послужат миру, стабильности и ликвидации те негативных ситуаций, которые существуют на протяжении уже восьми лет на территории ДНР и ЛНР. У депутатов заксобрания в этой работе есть свои задачи, своя миссия, и мы ее должны выполнить", - заявил Ищенко.