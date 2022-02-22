{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Калашников: вопрос делимитации границ ДНР и ЛНР в соглашениях с РФ не оговаривается

Глава комитета Госдумы по делам СНГ подчеркнул, что вопросы границы - это вопросы каждого государства

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Соглашения между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) не оговаривают вопрос делимитации их границ, пояснил во вторник ТАСС глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

На эту тему
Договоры России с ДНР и ЛНР. Главное
Договоры России с ДНР и ЛНР.

"Соглашения между тремя сторонами (ЛНР, ДНР и Россией) не оговаривают вопросы границы. Вопросы границы - это каждого государства вопросы, мы передаем их государствам теперь, с властями этих государств подписываем соглашения. А вопрос делимитации там (в соглашениях - прим. ТАСС) никак не оговаривается, это совершенно не предмет этого соглашения", - сказал парламентарий.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В ночь на вторник они поступили в Госдуму на ратификацию. Этот вопрос сегодня должны обсудить и нижняя палата, и Совет Федерации.

Теги
РоссияКалашников, Леонид Иванович (политик)Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Профильные комитеты Совфеда рекомендовали одобрить ратификацию соглашений с ДНР и ЛНР
Документы заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды
Читать полностью