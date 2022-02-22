Калашников: вопрос делимитации границ ДНР и ЛНР в соглашениях с РФ не оговаривается

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Соглашения между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) не оговаривают вопрос делимитации их границ, пояснил во вторник ТАСС глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Соглашения между тремя сторонами (ЛНР, ДНР и Россией) не оговаривают вопросы границы. Вопросы границы - это каждого государства вопросы, мы передаем их государствам теперь, с властями этих государств подписываем соглашения. А вопрос делимитации там (в соглашениях - прим. ТАСС) никак не оговаривается, это совершенно не предмет этого соглашения", - сказал парламентарий.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В ночь на вторник они поступили в Госдуму на ратификацию. Этот вопрос сегодня должны обсудить и нижняя палата, и Совет Федерации.