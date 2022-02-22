Лавров назвал ожидаемой реакцию Запада на признание Россией независимости ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Реакция западных стран на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ожидаема, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала " Россия-24 ".

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Реакция известна, конечно же, и она, наверное, у всех на слуху, ею переполнены и телеэкраны, и другие СМИ, интернет, социальные сети. Реакция ожидаема", - сказал он.

РФ рассчитывает, что ООН, прежде чем делать заявления по ДНР и ЛНР, будет опираться на базовые принципы организации, добавил Лавров.

Минские договоренности были растоптаны украинским режимом сразу же после подписания, считает дипломат.