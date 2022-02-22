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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Лавров назвал ожидаемой реакцию Запада на признание Россией независимости ДНР и ЛНР

По словам главы МИД РФ, Москва рассчитывает, что ООН, прежде чем делать заявления по ДНР и ЛНР, будет опираться на базовые принципы организации

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Реакция западных стран на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ожидаема, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-24".

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"Реакция известна, конечно же, и она, наверное, у всех на слуху, ею переполнены и телеэкраны, и другие СМИ, интернет, социальные сети. Реакция ожидаема", - сказал он.

РФ рассчитывает, что ООН, прежде чем делать заявления по ДНР и ЛНР, будет опираться на базовые принципы организации, добавил Лавров.

Минские договоренности были растоптаны украинским режимом сразу же после подписания, считает дипломат.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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