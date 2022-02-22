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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Профильные комитеты Совфеда рекомендовали одобрить ратификацию соглашений с ДНР и ЛНР

Документы заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Профильные комитеты Совета Федерации единогласно поддержали во вторник законы о ратификации соглашений с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и рекомендовали палате одобрить документы.

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Решение было принято на совместном заседании комитетов СФ по международным делам, по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником - были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Как ожидается, сенаторы обсудят этот вопрос на пленарном заседании во вторник.

Договоры с ДНР и ЛНР заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды. Согласно документам охрана границ ДНР и ЛНР "будет осуществляться совместными усилиями договаривающихся сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности". По данному вопросу будет заключено отдельное соглашение. Также договоры предусматривают, что каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории.

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Договоры предусматривают защиту этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности нацменьшинств. Граждане Донецкой и Луганской народных республик смогут иметь российское гражданство на установленных законом условиях, стороны договора также заключат дополнительные соглашения для урегулирования вопросов двойного гражданства. Устанавливается, что на территории каждой из договаривающихся сторон "признаются документы, выданные государственными органами и органами местного самоуправления другой договаривающейся стороны".

Согласно договорам Россия будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем ДНР и ЛНР, исходя из того, что платежным средством на их территории является российский рубль. Кроме того, согласно документам, стороны соглашений обязуются "обеспечивать благоприятные экономические, финансовые и правовые условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, включая стимулирование и взаимную защиту инвестиций", а также всемерно поощрять различные формы кооперации и прямых связей между гражданами сторон. Также предполагается унификация гражданского и налогового законодательства договаривающихся сторон и законодательства в области пенсионного обеспечения.

Теги
РоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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