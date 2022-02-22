Профильные комитеты Совфеда рекомендовали одобрить ратификацию соглашений с ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Профильные комитеты Совета Федерации единогласно поддержали во вторник законы о ратификации соглашений с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и рекомендовали палате одобрить документы.

Решение было принято на совместном заседании комитетов СФ по международным делам, по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником - были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Как ожидается, сенаторы обсудят этот вопрос на пленарном заседании во вторник.

Договоры с ДНР и ЛНР заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды. Согласно документам охрана границ ДНР и ЛНР "будет осуществляться совместными усилиями договаривающихся сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности". По данному вопросу будет заключено отдельное соглашение. Также договоры предусматривают, что каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории.