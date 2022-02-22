Россия призвала другие страны последовать ее примеру и признать ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия призвала другие страны последовать ее примеру и признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Россия призывает другие государства последовать ее примеру", - говорится в тексте.

В МИД РФ заявили, что жители ДНР и ЛНР столкнулись с угрозой прямого физического уничтожения киевскими властями, стало очевидно, что для Киева Донбасс - это территория, а не люди там проживающие.

"Население республик столкнулось с угрозой прямого физического уничтожения киевскими властями. Стало совершенно очевидно, что для Киева Донбасс - это территория, а не люди, на ней проживающие", - говорится в документе.

В МИД РФ отметили, что полная транспортная и экономическая блокада Донбасса, прекращение выплат пенсий и пособий его жителям являются геноцидом собственного народа.

"Все эти годы жители ДНР и ЛНР постоянно живут под артиллеристскими и минометными обстрелами. Тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей, погибли, а десятки тысяч получили ранения. Против Донбасса была введена полная транспортная и экономическая блокада, прекращены выплаты пенсий и социальных пособий его жителям. Такие действия являются не чем иным, как геноцидом собственного народа", - указали в министерстве.

Киев с момента подписания минского комплекса мер не был готов к его реализации и, по сути, уже давно вышел из минских соглашений, саботируя их выполнение, заявили в МИД РФ.

"Киев фактически с момента подписания [минского] Комплекса мер не был готов к его реализации, открыто заявлял о ничтожности достигнутых в Минске договоренностей и нежелании их выполнять. Постоянно звучала воинственная риторика украинских официальных лиц, публично говоривших об отказе от прямого диалога с Донбассом и намерениях решить кризис военным путем. По сути, Киев уже давно вышел из Минских соглашений, открыто саботируя их выполнение", - указали в дипведомстве.

Решение президента России Владимира Путина о признании суверенитета ДНР и ЛНР было продиктовано в первую очередь гуманитарными соображениями, заявили в МИД РФ.

"Данное решение президента России было продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население ДНР и ЛНР, включая сотни тысяч граждан России, от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса", - отметили в дипведомстве.