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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Слуцкий: признание ДНР и ЛНР повлечет напряжение, но РФ готова разрешить любые вопросы

Аналогичная ситуация складывалась "и по крымскому досье", заявил глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик повлечет напряжение, но Москва знает, как регулировать такие вопросы, этот опыт получен после воссоединения с Крымом. Об этом во вторник заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ходе обсуждения ратификации договоров с республиками.

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"Ратификация данных договоров повлечет некое напряжение на международных площадках. Могут быть санкции, какие-то другие непростые для нас ситуации. Но мы готовы к разрешению любых вопросов", - сказал депутат, напомнив, что аналогичная ситуация складывалась "и по крымскому досье".

По его словам, "как показывает опыт последних семи лет", России удавалось "весьма успешно" противостоять трудностям. "Важно то, что мы защитим мужественных людей, которые за то, чтобы оставаться частицей великого русского мира, растить детей и учить их на родном русском языке последние годы попросту отдавали свои жизни", - заключил Слуцкий.

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