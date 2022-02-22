Лавров заявил, что РФ и Туркмения отметят 30-летие дипотношений значимыми мероприятиями

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия и Туркмения проведут ряд значимых мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с вице-премьером, главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым.

"В этом году исполняется 30 лет нашим дипломатическим отношениям. Мы договорились отметить эту дату значимыми событиями. Мы поддержали предложение наших туркменистанских друзей о согласовании плана мероприятий, который мы сегодня подпишем", - сказал он.

По его словам, перечень мероприятий включает обмен посланиями на высшем уровне, проведение конференций, круглых столов, выставок. "Убежден, что это будет хорошо воспринято нашими народами. Пока на данном этапе мы подготовили небольшую выставку архивных документов, начиная с установления дипломатических отношений и продолжая до сегодняшнего дня, прежде всего отражающую контакты между президентами и на уровне глав внешнеполитических ведомств", - добавил министр.