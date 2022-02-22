Лавров ждет, что на Каспийском саммите примут "хороший пакет" документов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что по итогам шестого Каспийского саммита в Ашхабаде будет согласован "хороший пакет" документов.

"Безусловно, еще одна тема, которая нас объединяет среди многих других, это Каспий. Подготовка к шестому Каспийскому саммиту в Ашхабаде выходит на финишную прямую, рассчитываем, что в текущем году в гостеприимном Туркменистане мы сможем собраться и принять те решения, которые сейчас находятся в рамках переговоров", - сказал он, открывая переговоры с вице-премьером, главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым.

"Мы одинаково воспринимаем переговорный процесс, и уверен, что нам удастся согласовать хороший пакет итоговых документов", - подчеркнул министр.

VI Каспийский саммит состоится в этом году в Туркмении.