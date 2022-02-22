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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Россия признает ДНР и ЛНР в тех границах, где распространяется действие властей республик

Россия признает независимость республик в границах, в рамках которых руководство ЛНР и ДНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикции, уточнили в МИД РФ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия признает независимость Донецкой и Луганской народных республик в тех границах, внутри которых их руководство осуществляет свои полномочия. Об этом во вторник заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

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"В границах, в рамках которых руководство ЛНР и ДНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикции", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию. В субботу в республиках началась всеобщая мобилизация.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
РоссияРуденко, Андрей ЮрьевичПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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