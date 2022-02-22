Песков не подтвердил информацию о якобы введении российских миротворцев в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о том, что ночью в Донецкую и Луганскую народные республики якобы были введены российские миротворческие силы. Он не подтвердил эти сообщения.

"Нет, я не могу эту информацию подтвердить, мне об этом ничего не известно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Решение о вводе войск РФ в ДНР и ЛНР будет приниматься в зависимости от ситуации и в случае обращений глав республик, сказал он. Согласно текстам указов о признании ДНР и ЛНР, глава российского государства Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира на территориях республик Вооруженными силами РФ.

"Это решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации, в зависимости от обращений глав этих республик, исходя из целесообразности, - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, есть ли необходимость в таких действиях сейчас или в обозримой перспективе. - Еще раз повторяю: главной целью является сохранение жизней и обеспечение безопасности населения ЛНР и ДНР, которое постоянно подвергается провокациям и агрессивным действиям со стороны Вооруженных сил Украины".