Песков назвал беспрецедентной открытость заседания Совбеза РФ 21 февраля

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Необычен сам формат [заседания], потому что, действительно, это беспрецедентная открытость, но [ее] необходимость была продиктована экстраординарностью темы", - сказал Песков.

"Это было экстраординарное заседание Совета безопасности, президент его созвал в связи с экстраординарной ситуацией в двух республиках [Донбасса], и тема признания этих двух республик тоже носит экстраординарный характер", - ответил представитель Кремля на вопрос о формате заседания Совбеза.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о точном времени, когда прошло заседание, Песков подтвердил, что оно прошло днем и не показывалось в прямом эфире. "Все-таки это заседание Совбеза, определенные нюансы не вошли в эфир, вы знаете, что обычно заседания Совета безопасности транслируются только в виде выступления главы государства, никогда никакие другие выступления не показывались", - добавил он.

"Было чрезвычайно важно показать всю аргументацию главы государства, аргументацию членов Совбеза, их точку зрения по этим очень-очень важным вопросам. Конечно, показать это, в первую очередь, гражданам нашей страны, но и также это все было очень важно для понимания за рубежом", - добавил представитель Кремля.