{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Обновлено 

Песков назвал беспрецедентной открытость заседания Совбеза РФ 21 февраля

Это было экстраординарное заседание, считает представитель Кремля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентной открытость заседания Совета безопасности (СБ) России, состоявшегося 21 февраля.

На эту тему
Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам
Признание Донбасса и предостережение Киеву.

"Необычен сам формат [заседания], потому что, действительно, это беспрецедентная открытость, но [ее] необходимость была продиктована экстраординарностью темы", - сказал Песков.

"Это было экстраординарное заседание Совета безопасности, президент его созвал в связи с экстраординарной ситуацией в двух республиках [Донбасса], и тема признания этих двух республик тоже носит экстраординарный характер", - ответил представитель Кремля на вопрос о формате заседания Совбеза.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о точном времени, когда прошло заседание, Песков подтвердил, что оно прошло днем и не показывалось в прямом эфире. "Все-таки это заседание Совбеза, определенные нюансы не вошли в эфир, вы знаете, что обычно заседания Совета безопасности транслируются только в виде выступления главы государства, никогда никакие другие выступления не показывались", - добавил он.

"Было чрезвычайно важно показать всю аргументацию главы государства, аргументацию членов Совбеза, их точку зрения по этим очень-очень важным вопросам. Конечно, показать это, в первую очередь, гражданам нашей страны, но и также это все было очень важно для понимания за рубежом", - добавил представитель Кремля.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Песков не подтвердил информацию о якобы введении российских миротворцев в ДНР и ЛНР
Решение о вводе войск РФ в ДНР и ЛНР будет приниматься в зависимости от ситуации и в случае обращений глав республик, сказал представитель Кремля
Читать полностью