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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Песков: РФ признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали

По словам представителя Кремля, реакция Запада на признание ЛНР и ДНР "предсказуема и прогнозируема"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Москва признает Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, в которых они себя провозглашали. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"В тех границах, в которых они себя провозглашали", - ответил он на вопрос, в каких границах Москва признает республики.

В ответ на вопрос, границы ДНР и ЛНР на какой момент имеются в виду, представитель Кремля пояснил: "Когда эти две республики были провозглашены". Он не стал уточнять другие детали по этой теме, пояснив, что ему нечего добавить. "В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены", - повторил Песков.

По его словам, реакция Запада на признание ЛНР и ДНР "предсказуема и прогнозируема". "Что касается их реакции - она предсказуемая, прогнозируемая", - сказал представитель Кремля.

Об эвакуированных жителях Донбасса

Ситуация в Донбассе по-прежнему неспокойная, несмотря на принятые накануне решения, сообщил Песков. Пребывание в России эвакуированных жителей Донбасса является временным, заверил он.

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Так он ответил на вопросы, насколько может затянуться пребывание в России эвакуированных из Донбасса, а также готовы ли российские власти к дополнительным финансовым выплатам, если нахождение здесь жителей ДНР и ЛНР окажется продолжительным.

"Сейчас речь идет о выплате 10 тыс. рублей на одного человека, на одного беженца. Пребывание беженцев, конечно же, носит временный характер", - подчеркнул представитель Кремля. При этом он констатировал, что, несмотря на вчерашние новости и решения, "все-таки ситуация по-прежнему неспокойна и многие граждане, конечно, испытывают чувство опасности, и поэтому принимают решение временно приехать в Россию".

Теги
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