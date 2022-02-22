Песков: РФ признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Москва признает Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, в которых они себя провозглашали. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В тех границах, в которых они себя провозглашали", - ответил он на вопрос, в каких границах Москва признает республики.

В ответ на вопрос, границы ДНР и ЛНР на какой момент имеются в виду, представитель Кремля пояснил: "Когда эти две республики были провозглашены". Он не стал уточнять другие детали по этой теме, пояснив, что ему нечего добавить. "В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены", - повторил Песков.

По его словам, реакция Запада на признание ЛНР и ДНР "предсказуема и прогнозируема". "Что касается их реакции - она предсказуемая, прогнозируемая", - сказал представитель Кремля.

Об эвакуированных жителях Донбасса

Ситуация в Донбассе по-прежнему неспокойная, несмотря на принятые накануне решения, сообщил Песков. Пребывание в России эвакуированных жителей Донбасса является временным, заверил он.