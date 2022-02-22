{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: разрыв дипотношений с Украиной крайне нежелателен

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия заинтересована в дипломатических контактах с оппонентами, она остается открытой к ним. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник.

"Естественно, российская сторона на всех уровнях остается открытой для дипломатических контактов. Российская сторона заинтересована в этих контактах", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Разрыв дипотношений с Украиной крайне нежелателен, это сделает отношения двух стран и народов еще сложнее, заявил Песков.

Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Песков не подтвердил информацию о якобы введении российских миротворцев в ДНР и ЛНР
Решение о вводе войск РФ в ДНР и ЛНР будет приниматься в зависимости от ситуации и в случае обращений глав республик, сказал представитель Кремля
Читать полностью