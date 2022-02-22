Мединский назвал нынешнюю Украину "историческим фантомом"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Решение президента России Владимира Путина о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик не просто отвечает текущим вызовам, а соответствует самому "дыханию" истории, нынешнее государство Украина есть всего лишь "исторический фантом". Об этом заявил во вторник журналистам помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"Не все принимаемые политиками решения оказываются впоследствии вписаны в учебники как исторические - в масштабах страны или народа. Но есть и те, к которым, если присмотреться, то видишь: они не просто отвечают вызовам момента, они соответствуют самому ходу, самому "дыханию" истории. Для политиков, их принимающих, знание и уважение к истории - не дежурная фраза, а осознание объективного императива к действию. Именно такое решение было принято вчера президентом", - сказал Мединский.

По его словам, глава государства не случайно поэтому еще раз напомнил известные факты. "Современное государство, которое мы привыкли называть Украиной, есть исторический фантом, скроенный конкретными тактическими решениями конкретных политиков в конкретных обстоятельствах. Причем скроенный, по историческим меркам, совсем недавно. По историческим меркам - вчера. А так называемая история Украины не просто неразрывно связана с тысячелетней историей Руси/России/СССР - это и есть сама русская история", - пояснил Мединский.

Выступая в понедельник вечером с обращением к россиянам, Владимир Путин потребовал от Украины незамедлительно прекратить боевые действия в Донбассе, подчеркнув, что в противном случае на совести Киева будет "вся ответственность за возможное продолжение кровопролития", а также предупредил, что в отсутствие конструктивных ответов Запада на предложения по гарантиям безопасности Москва имеет полное право "принимать ответные меры".

Президент РФ сделал также развернутый экскурс в историю. В частности, он отметил, что современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией. По словам Путина, "этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом - за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий".