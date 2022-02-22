Володин: ратификация договоров с ДНР и ЛНР призвана предотвратить гуманитарную катастрофу

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Ратификация договоров России о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками - единственный путь предотвращения гуманитарной катастрофы, прекращения войны и обретения мира на этих территориях, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после принятия депутатами соответствующего решения.

"Принятие решения о ратификации договоров - единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир", - написал он в своем Telegram-канале.

Госдума на заседании во вторник единогласно ратифицировала внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), о признании суверенитета которых в понедельник заявил глава российского государства. При этом депутаты внесли поправки в законы о ратификации, согласно которым договоры вступят в силу с момента их опубликования.

Володин добавил, что корень проблемы Донбасса - государственный переворот на Украине восемь лет назад. "У двух президентов - Порошенко и Зеленского - были возможности и время реализовать Минские договоренности. Но этого сделано не было. Они больше думали о сохранении личной власти, чем о гражданах своей страны", - убежден спикер Госдумы. По его словам, Россия за годы после распада СССР "многое сделала, чтобы помочь Украине стать суверенным государством: заплатила долги Советского Союза, поставляла энергоресурсы по сниженным ценам и многое другое".

Договоры были подписаны в понедельник Путиным и главами республик - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Согласно документам, тексты которых идентичны, "стороны будут строить свои отношения как дружественные государства, последовательно руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, мирного урегулирования споров", а также на принципах равноправия и невмешательства. Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и т.д.