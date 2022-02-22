Посла России пригласили в МИД Британии из-за ситуации вокруг Украины

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Посол России в Великобритании Андрей Келин приглашен в МИД Соединенного Королевства из-за ситуации вокруг Украины. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в российском диппредставительстве.

"Посол выехал на беседу в МИД для обсуждения ситуации вокруг Украины", - сказал российский дипломат.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в свете этого провел во вторник заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra. По его итогам он пообещал, что Великобритания представит 22 февраля новый пакет санкций против России. Как ожидается, о новых ограничительных мерах будет сообщено в 12:30 (15:30 мск).