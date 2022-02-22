Главы МИД РФ и Туркмении подписали дорожную карту сотрудничества по безопасности

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов подписали дорожную карту взаимодействия между странами по вопросам региональной безопасности.

Кроме того, как отметили в МИД РФ, стороны подписали план реализации основных направлений российско-туркменского сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности на 2022-2025 годы, а также план мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Туркменией.

Церемония подписания состоялась в Доме приемов МИД РФ по итогам переговоров Лаврова со своим туркменским коллегой.