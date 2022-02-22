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Путин: уровень отношений РФ с Украиной испортился после госпереворота в этой стране

Уровень отношений России с Украиной испортился именно после госпереворота в этой стране - Путин.

Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Песков: подписание документов с ЛНР и ДНР произошло в момент телеобращения Путина
Пресс-секретарь главы государства опроверг сообщения, что якобы соответствующие кадры были записаны еще днем, до заседания Совбеза
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