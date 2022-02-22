Совфед ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на внеплановом заседании во вторник единогласно ратифицировал внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками, о признании суверенитета которых в понедельник заявил глава российского государства. Сенаторы встретили итоги голосования аплодисментами.

Документы подписаны Путиным и главами республик - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Согласно договорам, тексты которых идентичны, "стороны будут строить свои отношения как дружественные государства, последовательно руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, мирного урегулирования споров", а также на принципах равноправия и невмешательства. Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и т. д. Договоры вступят в силу с момента их официального опубликования.

Договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды. Согласно документам охрана границ ДНР и ЛНР "будет осуществляться совместными усилиями договаривающихся сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности". По этому вопросу будет заключено отдельное соглашение. Также договоры предусматривают, что каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории. Как отметил ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко, договоры предусматривают также оказание военной помощи друг другу.

Защита культурной самобытности и поддержка финансовой системы

Кроме того, договоры предусматривают защиту этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности нацменьшинств. Граждане ДНР и ЛНР смогут иметь российское гражданство на установленных законом условиях, стороны договора также заключат дополнительные соглашения для урегулирования вопросов двойного гражданства. Устанавливается, что на территории каждой из договаривающихся сторон "признаются документы, выданные государственными органами и органами местного самоуправления другой договаривающейся стороны".

Согласно договорам Россия будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем ДНР и ЛНР, исходя из того, что платежным средством на их территории является российский рубль. Кроме того, согласно документам, стороны соглашений обязуются "обеспечивать благоприятные экономические, финансовые и правовые условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, включая стимулирование и взаимную защиту инвестиций", а также всемерно поощрять различные формы кооперации и прямых связей между гражданами сторон. Также предполагается унификация гражданского и налогового законодательства договаривающихся сторон и законодательства в области пенсионного обеспечения.