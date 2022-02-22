Путин назвал ситуацию в Карабахе удовлетворительной

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Ситуация в Нагорном Карабахе удовлетворительная, есть определенные договоренности с точки зрения обеспечения безопасности в регионе, хотя сохраняется и ряд проблем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым во вторник.

Российский президент в целом оценил карабахский конфликт как урегулированный, хотя пока и не до конца.

"Я думаю, что, несмотря на те проблемы, которые в текущей жизни еще возникают, мы все-таки удовлетворены тем, что достигли того уровня, на котором сейчас находимся. Уже есть определенные договоренности с точки зрения обеспечения не только безопасности всех людей, которые там проживают, но и по развитию торгово-экономических связей, разблокированию транспортных коммуникаций. Знаю, что есть еще споры, есть над чем работать, но мы со своей стороны будем делать все, чтобы этот процесс шел мирным путем и чтобы мы добивались удовлетворения всех сторон, вовлеченных в этот процесс", - сказал Путин.

Путин отметил, что и Россия, и другие страны - соседи Азербайджана заинтересованы в том, чтобы вопросы, в том числе по транспортным коммуникациям, решались, потому что это касается не только Баку и Еревана.

Российский президент также отметил поступательное развитие торгово-экономических связей России и Азербайджана. Несмотря на пандемию, товарооборот двух стран в прошлом году вырос на 16,5 процентов. По словам президента РФ, экономические связи двух стран достаточно диверсифицированы, что создает хорошие предпосылки для дальнейшего продвижения вперед.

"Благодарны вам и за решение чувствительных для нас и для Азербайджана гуманитарных вопросов, прежде всего за поддержку развития русского языка в 300 школах Азербайджана. Я знаю, что русский язык активно изучается, пользуется популярностью. Мы будем всячески поддерживать это и в будущем", - сказал Путин.