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Кризис на Украине

Захарова назвала "абсурдными метаниями" рассуждения США о поставках Киеву ядерного оружия

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что звучащие на Украине заявления о возможности создать собственное ядерное оружие не пустая бравада, у Киева есть советские технологии и средства доставки такого оружия

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "совершенно абсурдными метаниями" рассуждения США о неактуальности поставок Украине ядерного оружия.

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"Есть совершенно абсурдные сейчас метания в виде заявлений относительно якобы неактуальности поставок ядерного оружия со стороны США Украине. Это вообще какая-то дичь. Это заявил постпред США при ООН, как будто это вопрос желания или нежелания США или Украины, как будто нет никакого Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

"То есть есть какие-то, безусловно, крайние позиции, которые вообще не укладываются в логику и вообще не имеют под собой какой-то базы", - добавила дипломат.

Президент России Владимир Путин в понедельник в телеобращении заявил, что звучащие на Украине заявления о возможности создать собственное ядерное оружие не пустая бравада, у Киева есть советские технологии и средства доставки такого оружия. Кроме того, по словам президента России, нельзя исключать технологическую поддержку из-за рубежа.

Теги
УкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария Владимировна
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