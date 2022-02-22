Захарова назвала "абсурдными метаниями" рассуждения США о поставках Киеву ядерного оружия

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Есть совершенно абсурдные сейчас метания в виде заявлений относительно якобы неактуальности поставок ядерного оружия со стороны США Украине. Это вообще какая-то дичь. Это заявил постпред США при ООН, как будто это вопрос желания или нежелания США или Украины, как будто нет никакого Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

"То есть есть какие-то, безусловно, крайние позиции, которые вообще не укладываются в логику и вообще не имеют под собой какой-то базы", - добавила дипломат.

Президент России Владимир Путин в понедельник в телеобращении заявил, что звучащие на Украине заявления о возможности создать собственное ядерное оружие не пустая бравада, у Киева есть советские технологии и средства доставки такого оружия. Кроме того, по словам президента России, нельзя исключать технологическую поддержку из-за рубежа.