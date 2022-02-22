Лавров заявил, что Россия открыта к диалогу с Западом

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия по-прежнему открыта к диалогу с Западом, но не будет его вести, если Россию будут пытаться унижать и делать виноватой во всем. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-24". Его слова опубликованы на сайте МИД РФ.

"По-прежнему всегда открыты к диалогу. Хотим понять, о чем этот диалог будет идти. Если о том, чтобы Россию унижать, делать виноватой во всем, то о таком разговоре не может быть и речи", - сказал он.

"Если наши партнеры услышали законные озабоченности России, которые мы озвучили еще в декабре 2021 года касательно проблемы юридически обязывающих гарантий безопасности в Европе, готовы продолжать этот диалог по-честному, на основе равноправия, уважения и баланса интересов друг друга", - отметил министр.

По словам Лаврова, такой диалог должен строиться на базе выполнения всех обязательств, принятых странами в прошлом по обеспечению равной и неделимой безопасности для всех в общем регионе.