Меликов назначил Абдулмуслимова председателем правительства Дагестана

МАХАЧКАЛА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о назначении врио вице-премьера региона Абдулмуслима Абдулмуслимова на должность председателя правительства республики. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы региона.

"Сегодня глава Дагестана Сергей Меликов в соответствии со статьей 78 Конституции Республики Дагестан подписал указ о назначении Абдулмуслимова Абдулмуслима Мухудиновича председателем правительства Республики Дагестан", - говорится в распространенном сообщении.

Народное собрание Дагестана во вторник одобрило кандидатуру Абдулмуслимова на пост главы правительства республики.

Абдулмуслим Абдулмуслимов родился в 1960 году в селе Гертма Казбековского района. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева и Московскую государственную юридическую академию. С 2019 года являлся заместителем председателя правительства Дагестана. До этого был секретарем Совета безопасности Республики Дагестан, министром сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.