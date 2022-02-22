Дума отменила правчас с Решетниковым

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление, согласно которому правительственный час с участием министра экономического развития Максима Решетникова в марте будет отменен, вместо этого депутаты заслушают доклад гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина.

На 23 марта было запланировано выступление Решетникова с докладом о мерах по повышению темпов экономического роста и инвестиционной активности на период до 2024 года. При этом на 20 апреля в Госдуме был запланирован доклад Рогозина, который должен был рассказать депутатам о мерах по модернизации и развитию отечественной космической отрасли.

Постановление предлагает признать утратившим силу пункт о проведении правчаса с Решетниковым, а также изменить дату правчаса с участием Рогозина с 20 апреля на 23 марта.