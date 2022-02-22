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Путин и премьер Пакистана на переговорах обсудят региональную проблематику

Переговоры пройдут 24 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет в Москве переговоры с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. На повестке встречи будут в том числе вопросы двусторонних отношений и региональные темы, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить основные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по актуальным региональным темам, включая ситуацию в Южной Азии", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС источник в дипломатических кругах, планируется, что премьер-министр Пакистана посетит Москву с визитом 23-24 февраля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПакистанРоссия
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