Путин и премьер Пакистана на переговорах обсудят региональную проблематику

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет в Москве переговоры с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. На повестке встречи будут в том числе вопросы двусторонних отношений и региональные темы, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить основные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по актуальным региональным темам, включая ситуацию в Южной Азии", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС источник в дипломатических кругах, планируется, что премьер-министр Пакистана посетит Москву с визитом 23-24 февраля.