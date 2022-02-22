Захарова: вопрос о границах ДНР и ЛНР - дело будущего

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Вопрос границ признанных Донецкой и Луганской народных республик - это вопрос будущего. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

"Необходимо было остановить развитие событий, связанное с человеческими жертвами, поэтому была признана та реальность, которая сформировалась. Все остальное - развитие государственности, развитие дипломатических отношений - дело будущего", - сказала она.

"Бывают суверенные страны, государства, у которых не решен вопрос с границами или просто не зафиксированы границы, это сплошь и рядом. Поэтому это все вопрос будущего, который будет решаться", - добавила Захарова.

По словам дипломата, удивительно, что те, кто ставил во главу угла вопрос прав человека и их жизней, теперь озаботились вопросами границ. "Сейчас нужно решать другие вопросы. А вопрос границ будет решен", - указала она.

Переговоры с США

Запланированная на 24 февраля в Женеве встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не отменялась, сказала Захарова.

"Да, - сказала Захарова, отвечая на вопрос, по-прежнему ли планируется встреча Лаврова и Блинкена. - Мы не слышали никаких заявлений с той стороны, которые меняли бы их планы. Мы всегда готовы к переговорному процессу. И в самые сложные, напряженные моменты никогда не отказывались от переговоров".

Вашингтон должен перестать пропагандировать войну на фоне ситуации с Украиной, сказала Захарова.

"Ночью он (президент Украины Владимир Зеленский - прим. ТАСС) делал обращение, из того, что я видела по агентствам, он, опять же, сказал, что не надо исходить из слухов о вторжении, даже он это говорит, - сказала она. - Поэтому если об этом говорит президент Украины, наверное, все-таки Белый дом и Госдепартамент должны тоже каким-то образом встроиться в эту линию, как-то определиться и прекратить, конечно, заниматься пропагандой войны, это пропаганда войны в чистом виде".

"Северный поток - 2"

США в ситуации с "Северным потоком - 2" пытаются непосредственно связать политику с экономикой. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД. "Энергетическое наше взаимодействие с Европой не дает покоя США, - отметила дипломат. - Им не нужна реальность, не нужна тема экологии. Им нужно непосредственно увязать политику и энергетический сектор".

"США нужно было поставить Украину в полную собственную зависимость, потому что именно через эту страну шел энергопоток на остальную часть европейского континента. Им нужны были управляемые политики, правительства и президент", - подчеркнула Захарова.

"Что бы мы ни делали, пока мы не откажемся от принятия собственных, суверенных, независимых решений по принципиальным для нас вопросам, будет применяться политика сдерживания, а соответственно, и санкции, потому что других способов остановить нас у них нет", - указала она.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Он сказал, что попросил Минэкономики отозвать находящийся в Федеральном сетевом агентстве доклад с анализом энергобезопасности. По его словам, "это технический, но необходимый административно-правовой шаг, чтобы сейчас сертификация трубопровода не могла происходить". При этом он добавил, что "без этой сертификации "Северный поток - 2" не может быть запущен".