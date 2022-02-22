Песков: Россия с сожалением относится к заявлениям ФРГ по "Северному потоку - 2"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Кремль сожалеет о том, что власти ФРГ намерены остановить сертификацию "Северного потока - 2". Такую позицию в беседе с журналистами обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С сожалением", - ответил он на вопрос, как Москва оценивает такие заявления из Германии.

Как напомнил представитель Кремля, Россия постоянно говорит, что этот проект не имеет и не должен иметь никакого отношения к политике. "Это сугубо экономический, коммерческий проект, который просто помимо взаимной выгоды еще призван стать стабилизирующим элементом для газового рынка в Европе, и в нем заинтересованы как поставщики, так и получатели нашего газа, в первую очередь, Германия и остальные европейские страны", - подчеркнул Песков.

При этом, по его словам, Россия рассчитывает, что торможение по "Северному потоку - 2" является временным. "То, что такие проекты тормозятся, будем надеяться, временно, в силу разных политических причин, с нашей точки зрения, это неверно", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Он сообщил, что попросил Минэкономики отозвать находящийся в Федеральном сетевом агентстве доклад с анализом энергобезопасности. По его словам, "это технический, но необходимый административно-правовой шаг, чтобы сейчас сертификация трубопровода не могла происходить". При этом он добавил, что "без этой сертификации "Северный поток - 2" не может быть запущен".