Песков: разногласия РФ и Турции по украинскому вопросу не мешают выстраиванию отношений

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Разногласия России и Турции по украинскому вопросу и Крыму не мешают выстраиванию отношений Москвы и Анкары. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, как заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о российском решении по ЛНР и ДНР скажутся на планах визита главы государства Владимира Путина в Турцию.

"Пока никакой взаимосвязи мы не видим. Никто пока не увязывал эти два [обстоятельства]. Вы знаете, что у нас с турками разногласия есть и по Крыму тоже, они давние, но это не мешает нам выстраивать наши отношения. У нас [есть] проблемная часть наших двусторонних отношений, а есть области, где мы достигли изрядных успехов", - сказал Песков.

26 января Эрдоган заявил, что пригласил российского лидера посетить страну. Кроме того, он выразил желание организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы они могли "продолжить путь по восстановлению атмосферы мира". В среду, 16 февраля, Эрдоган сообщил о желании провести телефонный разговор с Путиным, чтобы узнать его отношение к идее проведения трехсторонней встречи на высшем уровне в Турции.

Во вторник администрация турецкого лидера по итогам его телефонных переговоров с Зеленским сообщила, что Эрдоган призвал использовать все возможности дипломатии на международной арене для решения сложившейся на Украине ситуации. Администрация Эрдогана отметила, что в разговоре с Зеленским он "назвал неприемлемым решение" президента России признать Донецкую и Луганскую народные республики.

Признание ДНР и ЛНР

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию. В субботу в республиках началась всеобщая мобилизация.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.