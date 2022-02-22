Что говорят в Москве и Донбассе об определении границ ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик поставило целый ряд вопросов, в том числе какими будут границы этих государств. Эту тему подняли во вторник, в частности, некоторые западные СМИ.
- Захарова: вопрос о границах ДНР и ЛНР - дело будущего
- Путин опроверг спекуляции о якобы намерении России восстановить имперские границы
- Пушилин заявил, что границы ДНР и ЛНР останутся в пределах Донецкой и Луганской областей
- Песков: РФ признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали
В самих республиках претендуют на суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей Украины, но считают, что этот вопрос следует решать позднее. Российская сторона отмечает, что признала республики Донбасса в тех границах, в которых они были провозглашены в 2014 году, но также считает делимитацию делом будущего.
ТАСС собрал обозначенные на данный момент позиции.
Как определяют границы в Донбассе и России
"В конституции Донецкой Народной Республики, в конституции Луганской Народной Республики [обозначены] границы в рамках Донецкой и Луганской областей", - напомнил глава ДНР Денис Пушилин.
"Но при этом стоит осознавать тот факт, что сейчас, на данный момент, это не все наши территории, которые нами контролируются. Тут вопрос непростой, и он будет будет урегулирован позже", - отметил он, добавив, что этот вопрос "не требует каких-то поспешных разъяснений", а "дальнейшие шаги покажет время".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что республики признаны "в тех границах, в которых они существуют и были провозглашены". Замглавы МИД России Андрей Руденко, отвечая на соответствующий вопрос, сказал: "В границах, в рамках которых руководство ЛНР и ДНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикции".
Соглашения между Россией, Донецком и Луганском, напомнил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, "не оговаривают вопросы границы".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала определение границ республик "делом будущего". "Бывают суверенные страны, государства, у которых не решен вопрос с границами или просто не зафиксированы границы, это сплошь и рядом", - отметила она в эфире телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом).
На заседании Совета безопасности РФ в понедельник глава МВД России Владимир Колокольцев при этом призывал признать независимые республики в границах "до оккупации Вооруженными силами Украины", то есть в пределах Донецкой и Луганской областей.
Границы в документах и соглашениях
Донецкая Народная Республика была провозглашена 7 апреля 2014 года, Луганская - три недели спустя, 27 апреля. В декларациях о суверенитете утверждалась неделимость и неприкосновенность их территорий в "признанных административных границах", но сами границы четко прописаны не были. В конституциях ДНР и ЛНР указано, что их территории определяются границами, существовавшими на день образования государств.
При этом в законах о государственных границах республик, принятых в 2019 году, говорится, что с Украиной они проходят по административным границам бывших Донецкой и Луганской областей. Вместе с тем ни Донецк, ни Луганск после провозглашения независимости никогда не контролировали всю территорию одноименных областей де-факто.
В минских договоренностях - "Минске-1" и "Минске-2" - понятия границ республик нет, только так называемая линия соприкосновения между их вооруженными силами и украинскими силовиками. Она была обозначена в Минском протоколе от 5 сентября 2014 года ("Минск-1").
В результате активных столкновений в конце 2014 - начале 2015 года линия изменилась, и после подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года ("Минск-2") ее определили по текущим позициям сторон. После предписанного этими договоренностями отвода тяжелых вооружений между сторонами конфликта образовалась так называемая серая зона.