Что говорят в Москве и Донбассе об определении границ ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик поставило целый ряд вопросов, в том числе какими будут границы этих государств. Эту тему подняли во вторник, в частности, некоторые западные СМИ.

В самих республиках претендуют на суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей Украины, но считают, что этот вопрос следует решать позднее. Российская сторона отмечает, что признала республики Донбасса в тех границах, в которых они были провозглашены в 2014 году, но также считает делимитацию делом будущего.

"Но при этом стоит осознавать тот факт, что сейчас, на данный момент, это не все наши территории, которые нами контролируются. Тут вопрос непростой, и он будет будет урегулирован позже", - отметил он, добавив, что этот вопрос "не требует каких-то поспешных разъяснений", а "дальнейшие шаги покажет время".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что республики признаны "в тех границах, в которых они существуют и были провозглашены". Замглавы МИД России Андрей Руденко, отвечая на соответствующий вопрос, сказал: "В границах, в рамках которых руководство ЛНР и ДНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикции".

Соглашения между Россией, Донецком и Луганском, напомнил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, "не оговаривают вопросы границы".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала определение границ республик "делом будущего". "Бывают суверенные страны, государства, у которых не решен вопрос с границами или просто не зафиксированы границы, это сплошь и рядом", - отметила она в эфире телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом).

На заседании Совета безопасности РФ в понедельник глава МВД России Владимир Колокольцев при этом призывал признать независимые республики в границах "до оккупации Вооруженными силами Украины", то есть в пределах Донецкой и Луганской областей.

Границы в документах и соглашениях

Донецкая Народная Республика была провозглашена 7 апреля 2014 года, Луганская - три недели спустя, 27 апреля. В декларациях о суверенитете утверждалась неделимость и неприкосновенность их территорий в "признанных административных границах", но сами границы четко прописаны не были. В конституциях ДНР и ЛНР указано, что их территории определяются границами, существовавшими на день образования государств.

При этом в законах о государственных границах республик, принятых в 2019 году, говорится, что с Украиной они проходят по административным границам бывших Донецкой и Луганской областей. Вместе с тем ни Донецк, ни Луганск после провозглашения независимости никогда не контролировали всю территорию одноименных областей де-факто.

В минских договоренностях - "Минске-1" и "Минске-2" - понятия границ республик нет, только так называемая линия соприкосновения между их вооруженными силами и украинскими силовиками. Она была обозначена в Минском протоколе от 5 сентября 2014 года ("Минск-1").

В результате активных столкновений в конце 2014 - начале 2015 года линия изменилась, и после подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года ("Минск-2") ее определили по текущим позициям сторон. После предписанного этими договоренностями отвода тяжелых вооружений между сторонами конфликта образовалась так называемая серая зона.