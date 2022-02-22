Песков: наладить отношения Москвы и Киева можно, выполняя обязательства с обеих сторон

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает возможным налаживание отношений между РФ и Украиной, если все стороны будут "выполнять обязательства и держать слово".

"Ничего невозможного нет - если занимать ответственную позицию, относиться с уважением друг к другу, держать слово, выполнять обязательства, не нападать на собственных граждан, то все возможно", - заявил он журналистам.

Отвечая на вопрос, чем обернется возможное решение Киева разорвать дипломатические отношения с Москвой, Песков сказал, что "это обернется дополнительными трудностями, проблемами в налаживании отношений между нашими странами - а их когда-то надо налаживать".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил запрос от украинского МИД о разрыве дипломатических отношений с РФ, и пообещал рассмотреть и проработать его.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.