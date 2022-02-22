Путин и Алиев завершили переговоры в Кремле

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев завершили переговоры в Кремле. Их беседа продлилась около четырех часов.

Лидеры двух стран вышли на церемонию подписания декларации о союзническом взаимодействии, после чего они сделают заявление для прессы.

Как заявлял Путин в начале беседы, среди тем завершившихся переговоров - положение дел в Нагорном Карабахе и ситуация вокруг Украины и Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, обсуждался весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Беседа Путина и Алиева проходила в условиях антиковидных ограничений. Лидеры соблюдали социальную дистанцию, расположившись по разные стороны длинной части овального стола в представительском кабинете первого корпуса Кремля. Путин в связи с этим посетовал, что "эта пандемия несчастная не дает нормально общаться и встречаться". Вместе с тем он подчеркнул, что все равно рад видеть своего азербайджанского коллегу.