Путин и Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии по итогам переговоров в Кремле.

Как ранее отметил российский лидер, документ приурочен к "заметному событию в наших двусторонних отношениях - 30-летию установления дипломатических отношений". Подписание декларации Путин назвал новым этапом в развитии российско-азербайджанских связей.

Алиев подчеркнул, что "декларация достаточно обширная, в ней более 40 пунктов, она охватывает важнейшие сферы нашего взаимодействия и <…> будет иметь важнейшее значение для будущего наших двусторонних отношений". Президент Азербайджана также отметил, что документ "однозначно будет иметь очень позитивное значение" для двух стран, их взаимодействия, а также для региональной безопасности.

Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 года. Российское посольство в Баку официально приступило к выполнению своих функций 25 сентября 1992 года.

Основополагающими двусторонними документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 1997 года и Декларация о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 2008 года. Между странами подписано свыше 150 международно-правовых актов.