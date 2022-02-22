В СФ поступило обращение президента об использовании вооруженных сил за рубежом

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ направил в Совет Федерации обращение об использовании вооруженных сил за пределами территории России, вопрос будет рассмотрен в открытом режиме. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В Совет Федерации поступило обращение президента РФ Владимира Владимировича Путина об использовании вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации. В соответствии с частью 3 статьи 51 регламента Совета Федерации вношу дополнительно в повестку заседания Совета Федерации вопрос о рассмотрении данного обращения", - сказала она.

Принято решение рассмотреть вопрос в открытом режиме. По словам Матвиенко, обращение было рассмотрено комитетами Совета Федерации по международным делам, по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, а также Советом палаты.

Профильные комитеты

Профильные комитеты СФ по конституционному законодательству, по обороне и безопасности, по международным делам рекомендуют палате дать президенту согласие на использование вооруженных сил за рубежом, заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Договоры гарантируют защиту прав граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик, создают правовую основу для пребывания на указанных территориях российских воинских формирований, присутствие которых необходимо для поддержания мира в регионе", - пояснил Клишас.

"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности и комитетом Совета Федерации по международным делам решили рекомендовать Совету Федерации дать согласие президенту РФ на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории России на основе общепринятых принципов и норм международного права", - добавил он, уточнив, что данное постановление в случая принятие сенаторами вступит в силу уже во вторник.

Общая численность формирований Вооруженных сил, район их действия, задачи и сроки пребывания за пределами РФ определит президент РФ, говорится в проекте постановления СФ.

"Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ", - говорится в проекте постановления, которое в ходе заседания зачитал Клишас.