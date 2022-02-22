Путин подписал законы о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Документы опубликованы во вторник на сайте Кремля.

Накануне Путин заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником - были подписаны договоры о дружбе и взаимопомощи.

Госдума и Совет Федерации ранее в этот день единогласно ратифицировали данные документы. При этом были внесены поправки, согласно которым законы вступают в силу с момента их официального опубликования. Сами же договоры начнут действовать "в день обмена ратификационными грамотами".

Как следует из соглашений, тексты которых идентичны, "стороны будут строить свои отношения как дружественные государства, последовательно руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, мирного урегулирования споров", а также на принципах равноправия и невмешательства. Договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды. Они охватывают такие сферы, как экономика, оборона и охрана границ, защита прав этнических меньшинств и так далее.

Границы и безопасность

Договоры предусматривают, что каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории. Это положение в каждом конкретном случае будет применяться в рамках отдельных соглашений.

Охрана границ ДНР и ЛНР "будет осуществляться совместными усилиями договаривающихся сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности". По данному вопросу будет заключено отдельное соглашение.

Поддержание банковской системы

Кроме того, Россия будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем Донецкой и Луганской народных республик исходя из того, что платежным средством на их территории является российский рубль. Согласно документам, стороны обязуются "обеспечивать благоприятные экономические, финансовые и правовые условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, включая стимулирование и взаимную защиту инвестиций", а также всемерно поощрять различные формы кооперации и прямых связей между гражданами сторон.

Договоры с ЛНР и ДНР одновременно предусматривают дальнейшее принятие мер для объединения энергетических, транспортных и телекоммуникационных систем.

"Договаривающиеся стороны стремятся к достижению высокой степени экономической интеграции и в этих целях будут развивать торгово-экономическое сотрудничество, принимать меры для объединения энергетических и транспортных систем, взаимоувязывания систем связи и телекоммуникаций", - говорится в одной из статей соглашения России с ДНР. Аналогичная статья содержится в договоре с Луганской Народной Республикой.

Двойное гражданство и защита этнических меньшинств

Граждане Донецкой и Луганской народных республик смогут иметь российское гражданство на установленных законом условиях. Для урегулирования вопросов двойного гражданства будут заключены отдельные соглашения. Также на территории каждой из договаривающихся сторон "признаются документы, выданные государственными органами и органами местного самоуправления другой договаривающейся стороны".

Помимо этого, согласно договорам, Россия и народные республики намерены принимать меры по унификации гражданского и налогового законодательства, а также законодательства в области пенсионного обеспечения.

"Договаривающиеся стороны будут обеспечивать защиту этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности национальных меньшинств на своих территориях и создавать условия для сохранения и развития этой самобытности", - зафиксировано в обоих соглашениях.

Стороны будут гарантировать представителям нацменьшинств свободу выражать, сохранять и развивать свою культуру во всех ее аспектах, "не подвергаясь каким-либо попыткам ассимиляции вопреки своей воле". Они также договорились осуществлять на своих территориях эффективные меры по борьбе с подстрекательством к насилию по мотивам национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости, враждебности или ненависти.