Путин пообещал 22 февраля ответить на вопросы журналистов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин намерен во вторник ответить на вопросы журналистов в Кремле, где ранее он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По итогам встречи лидеры двух стран подписали декларацию о союзническом взаимодействии и выступили с заявлениями для СМИ, после чего направились к выходу из зала, однако журналисты попросили главу российского государства ответить на вопросы.

"Давайте так сделаем: я гостя провожу, потом я к вам вернусь", - сказал Путин.

Накануне президент России заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Во вторник в Совет Федерации поступило обращение главы государства об использовании вооруженных сил за пределами территории России. Верхняя палата парламента дала разрешение на применение ВС РФ за рубежом в связи с ситуацией вокруг Донбасса.