В аппарате Москальковой создали группу по мониторингу соблюдения прав граждан ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по мониторингу соблюдения прав граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), прибывших на территорию РФ, создана в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"Для обеспечения гарантий прав граждан Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию РФ, в рабочем аппарате уполномоченного по правам человека в РФ создана рабочая группа по мониторингу соблюдения их прав", - говорится в сообщении.

Сообщается, что задачами рабочей группы станут рассмотрение обращений граждан ДНР и ЛНР в течение суток с момента поступления, взаимодействие с органами власти, уполномоченными по правам человека в ДНР и ЛНР, региональными омбудсменами, а также сбор информации о количестве и тематике обращений, поступивших к уполномоченному.