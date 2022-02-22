{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Признание суверенитета ДНР и ЛНР

В аппарате Москальковой создали группу по мониторингу соблюдения прав граждан ДНР и ЛНР

Задачами рабочей группы станут рассмотрение обращений граждан ДНР и ЛНР в течение суток с момента поступления

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по мониторингу соблюдения прав граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), прибывших на территорию РФ, создана в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе омбудсмена.

На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе.

"Для обеспечения гарантий прав граждан Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию РФ, в рабочем аппарате уполномоченного по правам человека в РФ создана рабочая группа по мониторингу соблюдения их прав", - говорится в сообщении.

Сообщается, что задачами рабочей группы станут рассмотрение обращений граждан ДНР и ЛНР в течение суток с момента поступления, взаимодействие с органами власти, уполномоченными по правам человека в ДНР и ЛНР, региональными омбудсменами, а также сбор информации о количестве и тематике обращений, поступивших к уполномоченному.

Теги
РоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Путин: Россия признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые обозначены в их конституциях
Читать полностью