Совет Федерации дал разрешение на использование ВС РФ за рубежом

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации дал согласие президенту России на использование вооруженных сил РФ за пределами страны в связи с ситуацией в Донбассе. Соответствующее постановление единогласно принято во вторник на внеочередном заседании верхней палаты парламента. За это решение проголосовали 153 сенатора.

"Совет Федерации постановляет дать согласие президенту РФ на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ", - говорится в постановлении.

Документ вступает в силу с момента его принятия.

Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, 22 февраля были ратифицированы договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). "На основании данных нормативных актов и представлено соответствующее обращение [президента об использовании ВС РФ за пределами территории РФ]", - сказал сенатор.

"Договоры гарантируют защиту прав граждан, проживающих на территории Донецкой народной республики и территории Луганской народной республики, создают правовую основу для пребывания на указанных территориях российских воинских формирований, присутствие которых необходимо для поддержания мира в регионе", - добавил Клишас.

Миротворцы

Совет Федерации, давая согласие президенту на использование вооруженных сил за рубежом, исходит из того, что в ДНР и ЛНР будут направлены миротворческие силы, заявила на заседании палаты спикер СФ Валентина Матвиенко.

"Давая наше согласие на использование вооруженных сил [за рубежом], мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, направленные на сохранение мира и стабильности на землях ДНР и ЛНР", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что использование российских вооруженных сил за рубежом будет направлено, в частности, на установление мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан.