Посольство РФ в Великобритании назвало нелегитимными новые санкции Лондона

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании назвало нелегитимными санкции в отношении РФ, о которых во вторник объявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"В связи с признанием Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик МИД Великобритании заявил решительный протест, а правительство Великобритании объявило о введении нелегитимных с точки зрения международного права санкций", - сказал ТАСС представитель посольства, комментируя сегодняшнее приглашение посла Андрея Келина на беседу в Форин оффис.

"Мы не питаем иллюзий относительно направленности усилий британской дипломатии, осуществляемых в узком кругу единомышленников. Лондон мало заинтересован в урегулировании кризиса на Украине. Он больше стремится зарабатывать политические очки на нагнетании напряженности. Для нас также не секрет, что британские санкции против нашей страны были бы введены в любом случае. И это понятно, когда знакомишься с требованиями Форин оффиса вывести российские войска из Луганской и Донецкой Республик, тогда как хорошо известно, что они туда не вводились", - сообщили в диппредставительстве.