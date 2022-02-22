{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции в отношении России

Посольство РФ в Великобритании назвало нелегитимными новые санкции Лондона

Лондон мало заинтересован в урегулировании кризиса на Украине, отметили в диппредставительстве

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании назвало нелегитимными санкции в отношении РФ, о которых во вторник объявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"В связи с признанием Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик МИД Великобритании заявил решительный протест, а правительство Великобритании объявило о введении нелегитимных с точки зрения международного права санкций", - сказал ТАСС представитель посольства, комментируя сегодняшнее приглашение посла Андрея Келина на беседу в Форин оффис.

"Мы не питаем иллюзий относительно направленности усилий британской дипломатии, осуществляемых в узком кругу единомышленников. Лондон мало заинтересован в урегулировании кризиса на Украине. Он больше стремится зарабатывать политические очки на нагнетании напряженности. Для нас также не секрет, что британские санкции против нашей страны были бы введены в любом случае. И это понятно, когда знакомишься с требованиями Форин оффиса вывести российские войска из Луганской и Донецкой Республик, тогда как хорошо известно, что они туда не вводились", - сообщили в диппредставительстве.

Теги
ВеликобританияРоссияСанкции в отношении России
Совет Федерации дал разрешение на использование ВС РФ за рубежом
Документ вступает в силу с момента его принятия
Совет Федерации дал разрешение на использование ВС РФ за рубежом
Читать полностью