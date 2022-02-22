Путин: лидер ДНР Захарченко был убит сотрудником спецслужб Украины

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Подписавший минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко был убит в 2018 году сотрудником спецслужб Украины, это "прямое политическое убийство". Об этом заявил во вторник журналистам президент России Владимир Путин.

"Под ними, под этими документами (речь о минских соглашениях - прим. ТАСС) стояли подписи руководителей двух ранее непризнанных республик. Кстати говоря, одного из них в результате террористического акта убили, он погиб от рук сотрудника спецслужб Украины. Здесь вопроса нет, это очевидная вещь. Это просто прямое политическое убийство", - подчеркнул он.