Путин заявил, что минских соглашений больше не существует

"В этом смысле, да, конечно, теперь Минских соглашений не существует. Чего же их выполнять, если мы признаем независимость этих образований?" - отметил глава государства.

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия все это время была заинтересована в реализации минских соглашений, поскольку этот документ являлся результатом компромисса. Об этом заявил во вторник журналистам президент России Владимир Путин. Президент добавил, что минских соглашений больше не существует.

"И поэтому хочу еще раз подчеркнуть, мы были заинтересованы в реализации этого Комплекса мер, потому что это результат компромисса", - подчеркнул Путин. Он напомнил, что был в числе авторов этого документа от лица РФ.

Власти Украины публично заявляли, что они не будут исполнять минские соглашения, РФ не могла дальше терпеть геноцид народа Донбаса. "Собственно говоря, и вчерашнее событие, признание этих республик, продиктовано именно тем обстоятельством, что уже публично руководство Киева, руководство Украины начало заявлять о том, что они не собираются выполнять эти [Минские] соглашения. Не собираются выполнять, что же еще здесь скажешь? И первые лица об этом уже публично заявили. Что же дальше ждать? Ждать продолжения этого издевательства над людьми, этого геноцида почти четырех миллионов человек, которые живут на этих территориях? Смотреть на это просто невозможно же. <…> Ну, как можно это дальше терпеть?", - сказал российский лидер.

Киев свел все усилия по реализации минских соглашений к нулю, они были "убиты" украинским руководством еще задолго до признания ДНР и ЛНР, заявил Путин.

"Все остальные годы <…> усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями", - сказал российский лидер.

Европа не смогла заставить Киев выполнять "Минск-2", поэтому иного выхода, кроме признания ДНР и ЛНР, не было.