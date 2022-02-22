Путин: Россия признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые обозначены в их конституциях

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в тех границах, которые обозначены в их конституциях, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин журналистам.

"В каких границах мы будем признавать эти республики? Но мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", - сказал Путин.

"Но мы рассчитываем, я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик", - добавил он.

Президент РФ отметил, что, "к сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно, поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются и, более того, они имеют тенденцию к обострению". При этом Путин выразил надежду на урегулирование спорных вопросов в будущем.