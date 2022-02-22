Россия выступает за демилитаризацию сегодняшней Украины

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия выступает за демилитаризацию Украины. Об этом заявил во вторник журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Все, о чем было сказано выше, можно в одну секунду перевернуть, если наши так называемые партнеры будут накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия. Поэтому самый главный пункт - это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, что способствовало бы разрядке в отношениях с Западом и Украиной.

РФ категорически против приема Украины в НАТО, лучшим решением был бы отказ самого Киева от вступления в альянс.

Путин заявил, что демократическим странам необходимо признать волеизъявление жителей Крыма и Севастополя