Путин: заявления Киева о ядерном оружии были обращены к России, и Москва их услышала

"Мы так понимаем, что эти слова были обращены прежде всего к нам. И хочу сказать, что мы их услышали", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Глава государства напомнил, что Украина еще с советских времен обладает достаточно широкими ядерными компетенциями. В частности, он отметил, что там находится несколько ядерных энергоблоков и развита атомная промышленность "достаточно хорошо и широко". "Там есть школы, там есть все для того, чтобы гораздо более быстрыми темпами решить этот вопрос, чем в тех странах, которые решают эти проблемы с нуля", - добавил он, не став конкретизировать эти страны.

По мнению российского лидера, Украине не хватает только системы обогащения урана, "но это вопрос техники". "Для Украины это не нерешаемая проблема. Она решается достаточно просто", - констатировал он.

По его словам, вооруженная "анти-Россия" в лице Украины для РФ неприемлема, особенно ввиду нынешних атомных амбиций Киева. Также Путин заявил, что появление даже тактического атомного вооружения Украины означает стратегическую угрозу для РФ.