Путин отметил, что не объявлял об отправке войск в Донбасс прямо сейчас

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что не объявлял о скорой отправке российских войск в Донецкую и Луганскую народные республики.

"Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь", - сказал он в беседе с журналистами во вторник, отвечая на вопрос, как далеко могут зайти российские военные в Донбассе.

При этом Путин добавил: "Предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется".

По его словам, предсказать конкретную канву действий РФ в Донбассе сейчас невозможно. "Предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется", - сказал президент.

Путин считает, что добро должно иметь возможность себя защищать. "А что касается вопроса - можно ли и нужно ли все вопросы решать с помощью силы или оставаться на стороне добра... Ну а почему вы думаете, что добро должно быть бессильным всегда?" - поинтересовался российский лидер.

Он заметил, что сам так не считает. "Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать", - пояснил Путин.

В понедельник президент объявил о признании независимости и суверенитета народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, также Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Во вторник в Совет Федерации поступило обращение главы государства об использовании вооруженных сил за пределами территории России. Верхняя палата парламента дала такое разрешение.