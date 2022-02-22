Путин: демократические страны должны признать волеизъявление жителей Крыма и Севастополя

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Демократии должны признать решение жителей Крыма и Севастополя о воссоединении с Россией. Об этом заявил во вторник журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Первое, что необходимо сделать всем, - это признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму. Я много раз об этом говорил и еще раз подчеркну: чем это волеизъявление хуже того, что произошло в Косове? Да ничем, просто там решение было принято парламентом, а здесь на общенародном референдуме, - сказал президент. - Хочу еще раз подчеркнуть, никто под дулом автомата или под штыками людей не мог согнать на избирательные участки. Они пришли добровольно и приняли свое решение воссоединиться с Россией".

Путин подчеркнул, что это решение нужно уважать. "Те, кто так или иначе оспаривает его, но считают себя демократическими странами, должны [это решение] признать. Это высшая форма демократии - референдум", - указал российский лидер.