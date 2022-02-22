Россия в ближайшее время эвакуирует персонал загранучреждений с Украины

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал своих загранучреждений на Украине. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.

"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача - позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", - говорится в тексте.

"С 2014 года неоднократным нападениям подверглось посольство России в Киеве и генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове. Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу центра, - напомнили в МИД РФ. - Объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты. В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее".

В МИД РФ заявили, что к такому положению дел привели последствия состоявшегося восемь лет назад на Украине вооруженного государственного переворота, после которого "начал все активнее раскручиваться маховик русофобии".

На Украине был спровоцирован глубокий церковный раскол: каноническая православная церковь подвергается гонениям, совершаются рейдерские захваты ее храмов национал-радикалами, обратили внимание в министерстве.

"Под предлогом декоммунизации развернута борьба с историческим прошлым страны. Попытки фальсификации истории достигли невиданных масштабов - в ранг героев Украины возводятся нацистские коллаборанты и приспешники, - добавили в МИД. - Нормой жизни стали внесудебные расправы с политическими оппонентами, против которых вводятся жесткие санкции. Не прекращается преследование независимых журналистов, процветает цензура, закрываются неугодные СМИ. В стране укрепляются авторитарные формы правления".

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ, "образчиком демократии по-украински" является сайт "Миротворец". "В число "врагов Украины" попадают и дети. Оказавшиеся в этой базе автоматически становятся потенциальными объектами репрессий местных спецслужб и агрессивных действий националрадикалов", - указали в МИД.