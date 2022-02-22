Путин предложил Западу признать Крым, а Киеву - отказаться от НАТО

Ситуация вокруг Украины может быть урегулирована при условии демилитаризации страны и ее отказа вступать в НАТО. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Фактически представив программу урегулирования, глава государства подчеркнул, что Россия будет оказывать военную помощь Донецкой и Луганской народным республикам, но никто не объявлял об отправке военных в Донбасс прямо сейчас.

ТАСС собрал ключевые заявления президента.

Урегулирование вокруг Украины

Чтобы урегулировать ситуацию, демократические страны должны прежде всего признать решение жителей Крымского полуострова о воссоединении с Россией: "Первое, что необходимо сделать всем, - это признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму".

Также Москва предлагает Украине добровольно отказаться от вступления в Североатлантический альянс: "Мы исходим из того, о чем многие говорят, в том числе в западных столицах, что самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги [на Западе] не теряли лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО. По сути, реализовали бы идею нейтралитета".

Россия требует, чтобы Запад перестал "накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия": "Поэтому самый главный пункт - это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать".

Москва не может допустить возвращения Киевом ядерного статуса, о чем заявляют украинские власти: "Даже появление тактического ядерного вооружения на Украине для нас означает стратегическую угрозу".

Судьба "Минска"

После признания ДНР и ЛНР минских соглашений действительно больше не существует, но это не вина России: "Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями".

Сама Москва была заинтересована в реализации соглашений, одним из авторов, которых является сам Путин, "потому что это результат компромисса".

Границы Донбасса