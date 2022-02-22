Россия определится с ответом на новые санкции ЕС, когда станет понятно их содержание

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. России нужно понять, какие именно санкции в отношении нее планирует Евросоюз, прежде чем определить ответные меры. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ЕС единогласно одобрил новый пакет санкций против России после ее решения признать Донецкую и Луганскую народные республики.

"Сначала нужно понять, о чем идет речь", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, будет ли Москва готовить ответные меры.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.